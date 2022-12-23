سرقة التيار الكهربائى.. الإفتاء توجه تحذيرا عاجلا

جدة - نرمين السيد - سرقة التيار الكهربائي

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائى بأى طريق من غير الطرق المشروعة".

وأضافت: "هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".. رواه الإمام البخارى، كما أنه يُعد مخالفةً لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعتَه فى غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ".

وتابعت دار الإفتاء: "سرقة التيار الكهربائى يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا".. رواه البخارى ومسلم.

سرقة التيار الكهربائي

وأشارت دار الإفتاء إلى أنَّ الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبى صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه.

واختتمت: "عن خولة الأنصارية رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".. أخرجه الإمام البخارى، وفى الحديث وعيد شديد لمن يتخوض فى المال العام؛ أى: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.