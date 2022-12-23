سقوط أمطار على مناطق من الإسكندرية والجيزة وشمال الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة فيديوهات رصدتها عدسات المواطنين لهطول الأمطار على عدة مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، مساء أمس الخميس، وفى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة".





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