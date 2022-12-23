انقطاع المياه عن 8 مناطق كبرى بالقاهرة الليلة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون بداية من من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.
ولفتت إلى أن انقطاع المياه سيشمل مناطق: "أرض الجولف - مدينة نصر - الإمداد والتموين - عمارات رامو - شباب المهندسين - منطقة سيتى ستارز - عمارات المدفعية - جزء من المنطقة السادسة".
وأرجعت شركة مياه الشرب السبب فى ذلك إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مللى أسفل كوبرى الجنزورى على طريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.
وكشفت عن أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.
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