رفع تراكمات الأمطار أسفل الطريق الإقليمى بـ أكتوبر الجديدة (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بعد رصد وجود تجمع مائى على طريق الواحات أسفل الطريق الإقليمى؛ نتجة سقوط الأمطار بعد أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية.
ويتم رفع تراكمات المياه، حاليا، بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لنشر الخدمات المرورية بجميع المحاور المجاورة؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة سيارات، وتسير الحركة المرورية.
ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض محافظتين حاليا، لسحب رعدية ممطرة.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "اليوم سيكون استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء".
وأضافت: "تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد".
وتابعت: "أما الآن، فالسحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على دمياط وبورسعيد، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على باقى مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد".
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