رفع تراكمات الأمطار أسفل الطريق الإقليمى بـ أكتوبر الجديدة (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بعد رصد وجود تجمع مائى على طريق الواحات أسفل الطريق الإقليمى؛ نتجة سقوط الأمطار بعد أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية.

ويتم رفع تراكمات المياه، حاليا، بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لنشر الخدمات المرورية بجميع المحاور المجاورة؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة سيارات، وتسير الحركة المرورية.

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض محافظتين حاليا، لسحب رعدية ممطرة.