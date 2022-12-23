الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على محافظتين الآن

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "اليوم سيكون استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، حيث متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء".

وأضافت: "تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى شمال الصعيد".

وتابعت: "أما الآن، فالسحب الرعدية الممطرة تؤثر بقوة على دمياط وبورسعيد، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على باقى مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد".