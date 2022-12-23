إغلاق جزئى لـ شارع السودان بالجيزة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، إنه فى إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة؛ مما يستلزم تنفيذ قطع عرضى لـ شارع السودان، وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين.

وأضافت: "سيتم غلق جزئى لـ شارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام؛ ابتداء من اليوم الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة الـ 6 صباح اليوم، ومن الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا يومى السبت والأحد المقبلين، دون تعطيل لحركة المرور.

ولفتت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.

ومن جانبه، وجَّه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة باتخاذ اللازم نحو رد الشىء إلى أصله عقب انتهاء الأعمال، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتيسير حركة المرور خلال فترة الأعمال.