حياة كريمة فى دمياط.. الكشف على 1909 مواطنين ضمن قافلة طبية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بدمياط، قافلة طبية شاملة فى قرية أم الرضا الجديدة، التابعة لمركز كفر البطيخ، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





‎وقال السيد عبدالجواد، إن القافلة شملت عيادات متنقلة فى كافة التخصصات الطبية، ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. وأكد توقيع الكشف الطبى على 1909 مواطنين، بالإضافة لتحويل 33 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ5 حالات، وإجراء 464 تحليلًا معمليًا، و25 أشعة عادية، و39 موجات صوتية إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة. وأوضح أنه تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدًا استمرار سلسلة القوافل الطبية فى جميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

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