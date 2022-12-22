الجمعة والسبت.. استقبال العزاء فى الأنبا كيرلس بدير بضابا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة البابوية المشرفة على شؤون إيبارشية نجع حمادى، والمكلفة من قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن تقبل واجب العزاء فى انتقال الأنبا كيرلس من المسؤولين والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذة والأخوة المسلمين وجميع الشعب القبطى يومى الجمعة والسبت.





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