صحة الشرقية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة العناية المركزة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم المسابقة العلمية الثانية "ICU Championship" بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى بمدينة نصر، والتى تهدف إلى التعلم والتدريب وعرض الحالات ومناقشتها والوصول إلى أفضل مستوى خدمة طبية فى مجال العنايات المركزة على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة جميع الأطقم الطبية، وبإشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبى والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، وبحضور الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة، وتحت شعار we compete to learn.

بدأت فعاليات المسابقة بـ 32 مستشفى من مختلف محافظات الجمهورية، وتأهل منها 16 مستشفى فى منافسة شديدة بعد نجاح عرض حالاتهم ومناقشة أعضاء لجان التحكيم، وتقييمهم لأداء الفرق الطبية بأقسام الرعايات فيما يخص أداء الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين والتمريض، فيما تخلل جولات المنافسة محاضرات علمية فى مجال العناية المركزة.

شاركت محافظة الشرقية بمستشفيات الزقازيق العام وأبوكبير المركزى، وانتهت المسابقة بإعلان فوز العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام بالمركز الأول بين جميع المستشفيات المشاركة، وتسلم فريق الحضور عن محافظة الشرقية كأس المركز الأول.

وأشاد وكيل الوزارة بالتقييم الذى حصلت عليه مستشفى الزقازيق العام، مقدما الشكر والتهنئة لكل من الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة راندا محسن مديرة إدارة التدريب، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور وائل حلمى مدير الرعايات المركزة، والصيادلة شيريهان المحلاوى ونهى ياسين مسئولى الصيدلة الإكلينيكية وأعضاء اللجنة العلمية، وفريق العمل بمستشفى الزقازيق العام د.رمضان محمد مدير رعاية الطوارئ، د.محمد طه أخصائى عناية مركزة وقلب، د.محمود ماهر زمالة طوارئ، د.مى منير، د.رنا كيلانى، د.ثريا يحى صيدلة أكلينيكية.

يذكر أن محافظة الشرقية أحرزت المركز الثانى بمسابقة الرعايات المركزة للعام الماضى 2021، وتسلمت الكأس مستشفى الصدر بالزقازيق.