مدبولى يشدد على تطبيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، ورفع الوعى الثقافى لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكانى.

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المستجدات فى الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تتضمن عددا من المحاور وهى التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لرفع الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمى لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعى، بهدف وضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى.

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، عددا من المؤشرات والإحصاءات المرتبطة بالوضع السكانى الحالى، بحسب مؤشرات منظومة تنمية الأسرة المصرية "ديموجرافيا مصر"، ونتائج المقارنة بين نتائج المسح الصحى الديموجرافى 2014 – 2021، والتى توضح أوجه الرعاية الصحية للأم، وصحة الطفل، بالإضافة إلى صحة وتمكين المرأة، وكذا معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت مدير المركز الديموجرافى أن محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة فى قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادى.

كما يستهدف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسية التى تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.

كذلك فإن من أهداف المشروع تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلا عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة فى سوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحيث يشمل فى مرحلته الأولى 52 مركزا فى الريف والحضر.

من جهة أخرى، استعرضت وزيرة التعاون الدولى جهود الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة تمكين المرأة المصرية على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، حيث أشارت إلى أن هناك نحو 50 مشروعا تستفيد منها أكثر من 20 محافظة، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، من بينها دعم شبكات الحماية الاجتماعية.

كما عرضت الوزيرة المشروعات الجارى تنفيذها خلال هذه المرحلة، والتى من أمثلتها مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومشروع برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، بالإضافة إلى برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة" فى مرحلته الثانية، فضلا عن المشروعات التى يتم تنفيذها مع منظمة الأمم المتحدة، ومنها مشروع "الشمول المالى والاقتصادى للمرأة فى الريف المصرى"، ومشروع تحسين جودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث قائم على المجتمع، وتمكين الإناث فى مصر.

حضر اللقاء كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء" هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.