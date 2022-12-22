رئيس إندونيسيا يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد وحضور المؤتمر العالمى لفقه الحضارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، ياقوت خليل قوماس، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي.

وخلال اللقاء، أبلغ الوزير الإندونيسي شيخ الأزهر تحيات الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتقديره لما يقوم به فضيلته لنشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ونشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، داعيًا فضيلته لزيارة إندونيسيا وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، والذي تعقده إندونيسيا في شهر فبراير من العام المقبل.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لدعوة الرئيس الإندونيسي لفضيلته لزيارة البلاد، مقدرًا العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تربط الأزهر بإندونيسيا، ودور الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر والبعثات الأزهرية بإندونيسيا في ترسيخ هذه العلاقة ومد جذورها عبر التاريخ، مؤكدًا أن طلاب إندونيسيا الدارسين في الأزهر يضربون المثل في الالتزام بالأخلاق والقيم والحرص على تحصيل العلوم.

وكان قد استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ظهر اليوم، وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى برئاسة السيد ياقوت خليل قوماس، وزير الشئون الدينية الإندونيسي، والسفير الإندونيسي بالقاهرة؛ وذلك لبحث جهود تعزيز التعاون الديني والإفتائي بين دار الإفتاء ووزارة الشئون الدينية في إندونيسيا.

وخلال اللقاء أكَّد مفتي الجمهورية على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بالدَّور الكبير الذي تقوم به جمعية نهضة العلماء، ووزراة الشئون الدينية في إندونيسيا، كما أشاد بموضوع المؤتمر الذي سيُعقد في فبراير القادم في إندونيسيا تحت عنوان "فقه الحضارة"، موضحًا أنه موضوع مهم يأتي في لحظة فارقة.

وقال المفتي: إنَّ العالم في حاجة ماسة إلى إظهار الصورة الحضارية للإسلام وسط ما نمر به من ظروف وتحديات، وإن الفقهاء المسلمين على مرِّ التاريخ اعتنوا بفهم الكتاب والسنة في ضوء قضية العمران، وساروا في خطَّين متوازيين في فهم النصوص على الصعيدين المادي والروحي، وقد ظهر ذلك في أقوالهم، مؤكدًا أنَّ الإنسان يأتي قبل العمران.