وزير الإسكان عن «جوليوس نيريرى»: مستمرين فى مد يد العون للأصدقاء فى إفريقيا

وأضاف "الجزار"، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، أنه كان دائم الزيارة لموقع السد كل ثلاث شهور، مؤكدًا أن اهتمامه بالمشروع أكثر من مشروعات فى مصر وهذا من منطلق اهتمام الرئيس السيسى.
وأشار "الجزار"، إلى أنه يُقدم تقرير ربع سنوى تفصيلى عن المشروع للرئيس السيسى، وأثناء إحدى المقابلات مع رئيسة تنزانيا والرئيس السيسى كان مُلم إلمامًا شديدًا لكل تفاصيل المشروع، لافتًا إلى مواجهتهم العديد من التحديات خلال الست شهور الأولى من تدشين المشروع، خاصة وأن المكان كان غابة غير ممهدة.
وتابع وزير الإسكان: "خلال فترة جائحة كورونا كانت صعبة جدًا فى وفترة كورونا الشغل لم يتوقف وكان فى أطقم طبية كاملة خاصة بالنواحى الطبية"، موضحًا أن مدة تنفيذ السد معدل قياسى فى معدل أعمار انشاء السدود وهذا انجاز كبير، ومستمرين فى مد يد العون للأصدقاء فى القارة الإفريقية.
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