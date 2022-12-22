«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب الممطرة على مناطق شمال الصعيد وغرب الدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، فضلًا عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.





وقالت الهيئة فى بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "شمال الصعيد وغرب الدلتا ومناطق من القاهرة الكبرى على موعد مع السحب الممطرة خلال الساعات القليلة القادمة. مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية". وتوقعت الهيئة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أخر صور الأقمار الصناعية.

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