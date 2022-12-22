محمد صلاح على رأس التشكيل المثالى لمباراة مان سيتي ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول التي ستقام في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023.

ويتطلع محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية أمام مانشستر سيتي، ليصل إلى الهدف العاشر في مسيرته بشباك أفضل فريق بالعالم.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم التشكيل المثالي للقمة التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم.

وجاء التشكيل المثالي لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، دياز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: رودري، فودين، دي بروين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ايرلينج هالاند، دياز.

التشكيل المثالي لقمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وسبق أن التقى الفريقين في 119 مباراة بمختلف البطولات نجح أصحاب الأرض مانشستر سيتي في الفوز خلال 23 مباراة فقط، مقابل 63 لقاء لصالح نادي ليفربول وانتهاء 33 مواجهة بالتعادل.

ونجح لاعبو مانشستر سيتي في تسجيل 134 هدفاً خلال مباريات الفريقين التاريخية، مقابل 225 هدفاً سجلهم نادي ليفربول في مرمى بطل الدوري الإنجليزي.

وانتهت آخر مباراة بين مانشستر سيتي ضد ليفربول في أكتوبر الماضي وانتهت بفوز الريدز بهدف سجله النجم محمد صلاح في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة 11 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وشارك محمد صلاح في 17 مباراة ضد مانشستر سيتي استطاع الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 6 لقاءات، بينما نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويتصدر النجم التاريخي إيان راش ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفاً يليه كيني دالجليش بواقع 11 هدفاً يليه النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز حالياً في مباريات الفريقين بواقع 9 أهداف أحرزها في مرمى بطل الدوري الإنجليزي.

وانتهت آخر مباراة بين مانشستر سيتي ضد ليفربول في أكتوبر الماضي وانتهت بفوز الريدز بهدف سجله النجم محمد صلاح في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة 11 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.