الشيوخ يستكمل مناقشات إنشاء صندوق مصر الرقمية الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 08:27 مساءً - يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسات العامة للمجلس، الأحد المقبل، وذلك من أجل استكمال مناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

بينما كانت قد شهدت إحدى الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة.

جدول الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

إنشاء صندوق مصر الرقمية

وبينت مواد مشروع القانون تفاصيل تشكيل إدارة الصندوق الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، حيث يضم الصندوق في مجلس إدارته عدد من الوزارات، وقد نصت المادة 10 من الفصل الثالث الخاص بإدارة الصندوق، بمشروع القانون على أن للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وذكر تقرير اللجنة سالفة الذكر، أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.