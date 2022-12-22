وزير الصحة: النمو السكانى يزيد من صعوبة القضاء على الفقر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الخميس، خلال انطلاق فعاليات الدورة العادية الرابعة للمجلس العربى للسكان والتنمية، والتى عقدت فى المملكة العربية السعودية.

بدأ الوزير كلمته بتوجيه التحية للدكتور فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الدورة الرابعة للمجلس العربى للسكان، والدكتور عبدالحق سايحى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة الثالثة للمجلس العربى للسكان والتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

كما تقدم الوزير بالشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على حسن رئاستها لأعمال الدورة الثالثة للمجلس العربى للسكان والتنمية، متمنيا كل التوفيق للمملكة العربية السعودية لتحقيق رسالتها المنشودة خلال أعمال الدورة الرابعة لأعمال المجلس.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن عدد سكان العالم وصل فى 15 نوفمبر من العام الجارى إلى 8 مليار نسمة، موضحا أنه رغم أن عدد سكان العالم يتزايد بأبطأ معدلاته منذ عام 1950، بعد أن انخفض لأقل من 1 % عام 2020، فإن آخر توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى ما يقرب من 8.5 مليار فى عام 2030 وسيرتفع هذا العدد إلى 9.7 مليار عام 2050، بينما بلغ عدد سكان العالم العربى حالياً ما يقرب من 453 مليون نسمة، يشكلون نحو 5% من إجمالى سكان العالم.

وقال إن التركيز لا يجب أن يقتصر على عدد سكان العالم ومعدلات النمو فحسب، بل أيضا على فرص التقدم، وما يحرزه هذا النمو من نجاحات، وكذلك ما يرتبط بهم من تحديات إنمائية وديناميكيات سكانية، مؤكدا أن غالبية الدول العربية تمتلك قوة ديموغرافية تتمثل فى ارتفاع نسب الفئات السكانية النشطة (فى سن العمل) وبذلك يمثل السكان هبة ديموغرافية للدول، ما يفرض عليها إعداد السياسات السليمة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن النمو السكانى السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم فى تباطؤ النمو السكانى، ما يفرض ضرورة الاستثمار فى تطوير رأس المال البشرى من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد فى جميع الأعمار ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا لملف السكان والتنمية من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها بناء على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، حيث اطلقت الحكومة المصرية فى 28 فبراير 2022 المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكانى، حيث كان من الضرورى تسريع وتيرة العمل السكانى لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والوصول لمستهدفات 2030، لذلك تبنت الحكومة المصرية هذا المشروع والذى يركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة بشكل عام، وهو الهدف الاستراتيجى العام لمشروع تنمية الأسرة المصرية .

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى حرص الدولة المصرية على متابعة القضايا السكانية، باعتبارها ركنا محوريًا فى استراتيجية عمل وزارة الصحة والسكان، وجزءاً أصيلاً فى تحديد التوجهات لمعالجة قضايا الصحة، مؤكدا متابعته للمخرجات التى صدرت عن اللجنة الاستشارية للمجلس العربى للسكان والتنمية، والتى عقدت فى نوفمبر الماضى، وما دار خلالها من نقاشات، وما صدر عنها من توصيات تتعلق بموضوعات بالغة الأهمية لقضايا السكان وما ترتبط به من قضايا التنمية.

وأكد وزير الصحة والسكان، ارتباط عملية التحول الرقمى، بقضايا السكان، وبالتبعية دورها فى قضايا التنمية، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولاً ملموسا فى المجتمعات العربية من خلال تعزيز الاتصال الإلكترونى والشمول المالى وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة، كما ساهمت فى تحقيق المساواة فى قطاع الصحة، عبر استخدام مهارات الذكاء الاصطناعى فى إنقاذ الكثير من الأرواح وتشخيص الأمراض، وإطالة المتوسطات العمرية، مؤكدا أن نجاح عمليات التحول الرقمى فى مصر كان نابعا من رحم أزمة جائحة كورونا، والتى سرعت وتيرة عمليات الرقمنة ودعم الحوكمة وشموليتها وسهولة وصول الخدمات إلى كافة المواطنين.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الأهمية البالغة للموضوعات التى تناولتها اللجنة الاستشارية، وعلى رأسها قضايا المرأة العربية، ودورها الكبير فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرأة وتمكينها ودعم دورها فى المجتمع أصبح توجها استراتيجيا توليه الحكومة المصرية أهمية كبيرة إيمانا بدورها المحورى، موضحا أن صقل مهارات المرأة سواء العاملة أو المربية باعتبارها حجر الأساس فى بناء المجتمعات العربية، أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات، لدعم صحة المرأة، عبر عدد من المبادرات الرئاسية التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية.

وفى سياق متصل، دعا وزير الصحة والسكان، الجميع إلى استمرار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والرؤى، فيما يخص تجارب الدول العربية فى إجراءاتها لمواجهة تداعيات التغير المناخى على قضايا السكان والتنمية، بأن تحذو حذو مجلس وزراء الصحة العرب، فى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مواجهة التداعيات الصحية.

وفى ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تضافر الجهود واستمرار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التغير المناخى، وجامعة الدول العربية، وربطها بعمليات الهجرة التى تستهدف البلاد العربية، التى أصبحت مثقلة بعبء هؤلاء المهاجرين، سواء الذين تم تهجيرهم قسرا نتيجة الصراعات والتوترات أو المتوقع هجرتهم إليها نتيجة شح المياه، وموجات الجفاف والتصحر التى ستضرب بعض البلدان، كنتيجة حتمية للتغير المناخى العالمى، آخذين فى الحسبان التأثير الكبير للتغير المناخى على صحة الإنسان والفئات الهشة والأولى بالرعاية، مثل كبار السن والمرأة والطفل، وأيضا ما يحدثه التغير المناخى من انتشار للأمراض والأوبئة والملوثات الهوائية والمائية لكافة فئات المجتمع، وهو ما يؤدى إلى إرهاق النظم الصحية والاجتماعية فى بلداننا العربية.