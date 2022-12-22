"الإسكان": سد جوليوس نيريرى تستفيد منه 17 مليون أسرة ويحمى تنزانيا من الفيضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الفريق المصرى التنزانى قام بملحمة لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريرى، موضحًا أن التحالف المصرى بذل جهودا كبيرة، وكانت هناك احتفالية اليوم بمناسبة الملء الأول للسد.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة "دى إم سى": "السد قصة نجاح بين الشعبين المصرى والتنزانى وتوج التلاحم التاريخى مع الأشقاء الأفارقة، وهناك 17 مليون أسرة ستستفيد من المشروع سواء على البعد الثقافي أو البيئي كما أنه سيحميهم من الفيضانات والأمراص والأوبئة".

وتابع: "قدمت الرئيسة التنزانية الشكر للجانب المصرى، وبعد الملء الأول سيتم تركيب التوربينات العملاقة خلال هذا الشهر وسيتم توليد الكهرباء وكانت هناك تحديات في الموقع تم التغلب عليها".

وكان سامح شكري ووزير الخارجية قد شارك اليوم الخميس، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.