آفاف جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا.. "اليوم" يعرض تقريرا عن سد جوليوس نيريرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - عرض برنامج اليوم تقريرا عن أهمية سد جوليوس نيريرى للتنمية في تنزانيا وأهميته لمصر وعرض خلال التقارير احتفالية ملء السد، تحت عنوان سد جوليوس نيريرى آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا.

كما عرض التقرير صورا ولقطات لتوقيع العقود والاتفاقيات ومراحل العمل في المشروع وتصريحات المسئولين التنزانيين مع ترجمة باللغة العربية .

أعطت رئيسة تنزانيا سامية حسن، إشارة بدء ملء سد جوليوس نيريري ، من خلال تدشين بوابة نهر روفيجي، بعد إغلاقها مدة 3 سنوات، بهدف تحويل المياه إلى مجرى آخر حتي يتسنى إنشاء السد.

ألقى سامح شكرى وزير الخارجية كلمة خلال الاحتفالية التي تنظمها تنزانيا بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد جوليوس نيريري الذى ينفذه تحالف شركات مصرية.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر ستواصل جهودها لدعم التنمية في تنزانيا، مشددا على أن مشروع سد جوليوس نيريري يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا.

نظمت دولة تنزانيا احتفالية كبرى بمناسبة ملء سد جوليوس نيريرى، تضمنت الاحتفالية الضخمة كلمة لرئسية البلاد سامية حسن، وحضر الاحتفالية عدد كبير من البعثات الدبلوماسية والمسؤوليين الحكوميين، بالإضافة إلى عدد كبير من جماهير الشعب التنزاني.