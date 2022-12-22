رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل السفير البريطانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، يرافقه إدوارد بارسون، الملحق التجارى بالسفارة، وشيرين الصباغ، مستشار السياسات التجارية بالسفارة البريطانية بالقاهرة.





وفى مستهل اللقاء؛ رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسفير البريطانى والوفد المرافق له، وأكد أن مصر تنتهج سياسة الباب المفتوح، وترحب بالتعاون مع الجانب البريطانى فى مجال الأدوية الحديثة والمبتكرة والمتطورة، وأن السوق المصرى، بما لديه من بنية تشريعية ورقابية قوية، وعوامل جذب متعددة، يرحب بالاستثمارات والشركات البريطانية، ويعتبر بريطانيا شريكا أساسيا فى عملية تعميق توطين المستحضرات الدوائية الهامة فى مصر.

وتسعى مصر ممثلة فى هيئة الدواء إلى تشجيع الاستثمارات بالسوق المحلى من خلال توفير نظام رقابى مستدام، قابل للتوقع والشفافية، بالإضافة إلى الحصول على الاعتمادات والمشاركات الدولية، والتى تعكس ثقة العالم فى النظام الرقابى المصرى، ومنها الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية، وعضوية المجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية لتسجيل الأدوية للاستخدام البشرى.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطانى عن سعادته لوجوده بمصر، وتفاؤله باللقاء مع رئيس هيئة الدواء المصرية، وتطلع بلاده إلى التعاون المثمر مع الدولة المصرية، كما عرض السفير البريطانى التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها البريطانية MHRA، وهو ما رحبت به الهيئة، وتم التوافق على البدء فى التنسيق لإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأشاد بمؤشرات الاقتصاد المصرى، فى ضوء ما تتمتع به مصر من مميزات ومقومات كبرى، ومنها موقعها المميز على خريطة الإمدادات العالمية، وثقلها الديموجرافى، وبنيتها التحتية المتطورة.

وعلى هامش اللقاء، تم اصطحاب الوفد البريطانى إلى جولة بمعامل الهيئة بالمنصورية، وأشاد الوفد بالتقدم الملحوظ فيما يخص العمل الرقابى بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأثنى على التطور الذى شهدته الإجراءات الرقابية بما يضمن تيسيرها؛ دعما للاستثمار مع الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الطبية، وتم استعراض توجه الهيئة نحو توفير نظام مرن للمستحضرات غير الوصفية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الثنائى مع الدول المرجعية فى صناعة الدواء، ودعم الاستثمار الأجنبى، ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى مصر.