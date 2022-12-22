ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

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وتلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات الرقابية فى ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول، وأشار التقرير إلى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز شعير باجمالى كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفى محافظة الدقهلية تم تحرير 70 محضر للمزارعين الممتنعين عن التوريد بعد إنذارهم بإجمالى كمية 220 طن أرز شعير، بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالى 26 طن أرز شعير، وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالى كمية 94 طن قد تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن ارز شعير كانت مخبأة بغرض بيعها فى السوق السوداء.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير أصدر توجيهًا وزاريًا الأسبوع الجارى لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير، وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلى حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزى الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى 15 يناير 2023.
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