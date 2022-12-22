ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏بالدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية

جدة - نرمين السيد - شنت مديريات التموين بالدقهلية ‏ودمياط وكفر الشيخ والشرقية، حملات على المضارب ومخازن ‏الأرز الشعير والأبيض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على ‏المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بمتابعة عمل المضارب ومخازن ‏الأرز الشعير والأبيض.





وتلقى ‏الدكتور على ‏المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية فى ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول، وأشار التقرير إلى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز شعير ‏باجمالى كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفى محافظة ‏الدقهلية تم تحرير 70 محضر للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالى كمية 220 طن أرز شعير، ‏بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالى 26 طن أرز شعير، ‏وبمحافظة كفر الشيخ تم ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالى ‏كمية 94 طن قد تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها فى السوق ‏السوداء، وبالشرقية تم ضبط 133 طن ارز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها فى السوق السوداء.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير أصدر ‏توجيهًا وزاريًا الأسبوع الجارى لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏‏والشعير، وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول ‏وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ‏بالإضافة إلى حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج ‏المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين ‏والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، ومد تسليم الإخطارات ‏‏المقدمة من حائزى الأرز الأبيض والشعير من المزارعين ‏والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم ‏التوريد حتى 15 يناير 2023.‏