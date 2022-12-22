جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة،اليوم الخميس، وفد سيدات الأعمال، عضوات اللجنة العامة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.





تعرّف قداسته منهن على الأنشطة التى يقمنْ فى مجالات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة، كما عرضن عليه جهودهن فى مجال دعم المرأة. وأثنى قداسة البابا على دور المرأة فى المجتمع كأم وزوجة وسيدة عاملة، مشيدًا بما تقدمه سيدات الأعمال من جهود، وتمنى لهن التوفيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل وفد اتحاد الغرف التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.