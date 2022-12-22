شكرى من سد جوليوس نيريرى: مشروع ضخم تم بناؤه بأياد مصرية وتنزانية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريرى" الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.





حضر الاحتفالية رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية "سامية حسن"، ووزير الطاقة التنزانى، وعدد من المسؤولين من الجانبين وممثلى التحالف المصرى المنفذ للمشروع، ولفيف من رموز المجتمع التنزانى، وعدد كبير من وسائل الإعلام والمواطنين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيرته التنزانية وإلى حكومة وشعب تنزانيا بهذه المناسبة التاريخية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وتنزانيا.

ولفت الوزير شكرى، إلى أن هذا المشروع الضخم، الذى تم بناؤه بفخر بأيادٍ مصرية وتنزانية، يقدم مثالا حيا لما يمكن أن تحققه الدول الأفريقية من تنمية لصالح شعوبها عن طريق تعزيز التعاون الإقليمى البناء، ويعكس التزام مصر بدعم برامج ومشروعات التنمية فى دول حوض النيل، موضحاً أن التعاون بين دول حوض النيل ممكن وفعال عندما تتوافر الإرادة السياسية.

وأردف المتحدث الرسمى فى تصريحاته، بأن أهمية هذا الحدث تكمن فى أنه يمثل إعلاناً عن الانتهاء من الشق الأكبر من أعمال سد "جوليوس نيريرى" والبدء فى عملية تخزين المياه، وخطوة مفصلية نحو بدء توليد الطاقة المتوقع فى عام 2024.

وأضاف بأن المشروع يسهم بشكل فعال فى تنمية دولة تنزانيا الشقيقة، وإحداث نقلة نوعية فى طبيعة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجى، ويعد دلالة على التزام مصر بدعم التنمية فى دول حوض النيل، كما أنه دليل عملى على تطور إمكانيات وقدرات الشركات المصرية التى توسعت فى السنوات الأخيرة فى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال البنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية.