السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة مكيفة بين محطتى المنيا /...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، اعتبارًا من يوم السبت 24 ديسمبر 2022 وبيان تشغيلهم كالتالي:



1- قطار 3500 يقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا يصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

2- قطار 3501 يقوم من سوهاج الساعة 2:30 مساءًا يصل المنيا الساعة 6:05 مساءًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).