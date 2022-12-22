وزير التنمية المحلية: 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين منها دورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية فى مختلف المحافظات.... وإتساقاً مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تأهيل كوادر المحليات لامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية فى الجمهورية الجديدة علي مستوى المراكز و القري ، و التكامل نحو تحقيق هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة و خدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة ...

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي العشرين من الخطة التدريبية للمحليات تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 206 متدربين من جميع المحافظات ، حيث يستمر المركز فى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتاهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الادارة المحلية ، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى ، و الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، ليستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم علي التخطيط المحلي المتكامل ، لمديرى التخطيط بمحافظتى البحر الأحمر و أسوان ، عن آليات اختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها ، و برامج التنمية المحلية ، والتخطيط البرامجي ، و يستفيد من التدريب 26 من مديرى و مسئولى التخطيط بالمحافظتين .

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية تركز على الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى، و إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظات

و تحليل الوضع الراهن، وتحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، و تحديد الأهداف الاستراتيجية، و أهم البرامج التنفيذية ، وآليات التنفيذ ، و إعداد مؤشرات قياس الأداء ، كما يركز البرنامج التدريبى أيضا على منظومة التخطيط المحلي المطورة ، و ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نماذج ناجحة بشأن التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي لتعميمها فى باقى المحافظات ، كما تتناول الدورة التدريبية أهداف تطوير منظومة التخطيط المحلي، و منهجية إعداد خطة التنمية المحلية ، و النماذج المستخدمة فى منظومة التخطيط المحلي المطورة، و برامج متابعة تنفيذ المشروعات ، و يتم التطبيق العملى من خلال عدة ورش عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة.

و أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية ، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030...

و أشار اللواء آمنة الى أن الأسبوع التدريبى العشرين يتضمن 5 دورات أخرى يستفيد منها 180 متدرب ، هى : دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء في مجال القدرات الشخصية والقياديه Soft Skills ، و دورتين ضمن المخطط التدريبى الموجه لمديري المراكز التكنولوجية واعضاء لجان المتابعه على مستوى المحافظات ، و تُعقد الدورة الاولي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 24 /12 إلى يوم الإثنين الموافق 26 / 12 / 2022 ، والحضور فيها من محافظتى القاهرة والسويس ، أما الثانيه فالحضور فيها من محافظات الدقهلية والإسكندرية ودمياط من الثلاثاء الموافق 27 /12 حتى يوم الخميس 29/12/2022 ، و تستهدف هذه الدورات تحقيق رصا المواطنين بتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، فيما تستمر دورتا المبادئ الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات ، و التي تنفذها شركه أزري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى(wfp) ، و دورة اللغة الإنجليزية .

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن دورة تنمية المهارات الشخصية و القيادات لرؤساء المراكز والمدن ، تركز على أهمية الأخذ بمنهجية فرق العمل من خلال دمج القدرات والإمكانات الفردية في أنشطة وأعمال جماعية و الاستفادة من المواهب والإمكانات لأعضاء الفريق وتوظيفها لتطوير أساليب العمل وجودته بشكل مستمر ، و تتناول الدورة مفهوم فرق العمل ، و أهدافها وفوائدها ، و مؤشرات الحاجة اليها ، و خصائص فرق العمل الفعالة، و منهجية بناء فريق العمل ، و أثر القيادة في بناء فرق العمل ، وإدارة التغيير ، وأثرها فى تقدم برامج التنمية المحلية.

وفى ذات السياق...احتفل مركز سقارة للتدريب بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين تضمنهما الأسبوع التدريبي رقم 19 للخطة التدريبية للمحليات ، وهما : تطوير ادارت التعاون الدولى فى مجال توقيع بروتوكولات التعاون ، واستفاد منها 28 من جميع المحافظات، و الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل ، و استفاد منها 72 متدربا ، على يُعقد الجزء الثانى من الدورة فى يناير 2023 .