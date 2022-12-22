أسامة ربيع: هدف «صندوق قناة السويس» تنمية مواردها وتطويرها ومجابهة الأزمات

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من صندوق قناة السويس، هو تنمية موارد القناة وتطويرها ومجابهة أي أزمات طارئة.



جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من صندوق قناة السويس، هو تنمية موارد القناة وتطويرها ومجابهة أي أزمات طارئة. وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن صندوق القناة ليس له علاقة بأصول القناة أو مشروعاتها.

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