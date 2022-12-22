الفريق أسامة ربيع: حفر قناة السويس الجديدة رفع تصنيفها عالميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى الآن، بمقر هيئة قناة السويس، بحضور وسائل إعلام، محلية وعالمية، إن قناة السويس الجديدة، ساهمت فى زيادة قياسية لإيرادات القناة.
وتابع أن حفر قناة السويس إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية.
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