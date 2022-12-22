أسامة ربيع: صندوق قناة السويس مراقب من الجهاز المركزى وله مجلس إدارة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة خلال أزمة كورونا حققت زيادة فى أعداد السفن بنسبة 8% وكانت مثل العام السابق له، مشيرا إلى أزمة سفينة فور فجين، حيث إنه بفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسى جرى تعويمها فى 6 أيام.





وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزى وسيكون له مجلس إدارة، وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوى الخبرة، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وشدد على أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأردف أنه لن يتم أى اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها فى الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم فى لجنة الموازنة فى مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.

وأشار إلى أنه يجرى تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، فى ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.

وذكر أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل فى الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود.

ونوه بأنه بعد كذلك المتبقى يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة.. وهو غير الميزانية المحددة.

وواصل أن هناك جزءا قال عنه الرئيس السيسى أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وجرى المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.