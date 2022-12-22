ننشر قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع فى مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة فى المناطق الساحلية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فدانا و22 قيراطا تقريبا، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعدد من الشركات، بعد إجراء مزايدة.

يأتى هذا القرار فى إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا فى ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وأيضا اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للدولة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، لعدد 69 مشروعا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، على أن تكون الجهات الطالبة هى المسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء فى طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بعدد من المحافظات، بإجمالى 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالى نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها فى إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بشأن مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، فى إطار من الحفاظ على الطابع التاريخى والفنى المميز لتلك الحدائق.