أسامة ربيع: هدفنا زيادة دخل قناة السويس وملزمون بحمايتها

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن فى عام 2015 عندما جرى افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتوقف العمل عند تلك النقطة، بل جرى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كبارى عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحرى من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحى الجنوبى.





وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الثمانى الماضية، وبعد كل المجهود الذى بذل فى قناة السويس، جرى خلال العام الجارى من يناير حتى ديسمبر2022، عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بزيادة نسبتها 15.3%.

وتابع: أن ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة - التى لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضى بزيادة 10.5%.

واستطرد: أن العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار فى التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التى تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتى تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا".. لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط فى سيادة قناة السويس أو فى أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصى، فالدستور والشعب هما من يحميها.