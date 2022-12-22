رئيس قناة السويس: مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى صندوق قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:28 مساءً - شدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن الدستور والشعب المصرى يحميان قناة السويس، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019.

أضاف أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفى عالمى، أن القناة حققت 7.9 مليار دولار أرباحا بزيادة 25 % عن العام السابق، معقبا: "حققنا أيضا زيادة فى عدد السفن فى فترة كورونا عن أى قناة أخرى.

عن فكرة الصندوق الزمع إنشاءه، قال: "الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ومفيش اتصال بينهم، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة".

تابع بقوله: "مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة فى مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، اللى بتبقا عبارة عن الفائض والضرائب والإتاوات، ويحدد فيها جزء الأكبر للدولة وهو عبارة، معروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بارقام محددة مبتحركش غير من خلال ميزانية متراجعة ومتصدق عليها من مجلس النواب فمقدرش اقرب للجزء الفائض والإتاوات والضرائب المحددة للدولة، ولا يمكن ناخد منها حاجة، طيب الفلوس هتيجى منين؟، مشروعات التشغيل والوقود يتبقى جزء بيتجمع اخر السنة ويمكن يترد تانى للدولة غير الميزانية المحددة هو ده الجزء اللى هيشتال على جنب علشان ظروف الطوارئ أو استثمارات وصندوق يتعمل فيه مشاريع عملاقة مثل بناء السفن الكبرى واحواض وترسانات فى بيوت خبرة ودراسات جدوى متراجعة وناجحة فقط بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونين ومستثمرين من خارج قناة السويس".