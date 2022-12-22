بث مباشر.. مؤتمر صحفى عالمى لهيئة قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:28 مساءً - تقدم "صوت الأمة " بثا مباشرا من فعاليات المؤتمر الصحفى الذى تعقده هيئة قناة السويس.

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات، فقناة السويس أهم مرفق للملاحة في العالم كله".

أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مؤتمر صحفى، أن رئيس الدولة المصرية رجل وطني من الطراز الأول ينتمى الى المؤسسة العسكرية العظيمة ، فليس مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطني الذى حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها سيفرط في شبر واحد او هيسمح في التفريط في شبر واحد من الاراضى المصرية.

شدد على ان قناة السويس، رمز للنضال الوطني ، وجمال عبدالناصر والكرامة الوطنية ، معقبا: "ليس متصورا أن بعد كل هذا التاريخ الطويل هيتم التفريط فيها".

كشف جبر عن تعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات ، متابعا: "هذه الكتائب ليست اخوانية فقط ، ولكن كتائب كتير لها مصلحة في عدم تطوير وتحديث قناة السويس ويجب الانتباه الى تلك الشائعات".