كرم جبر: قناة السويس مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 02:28 مساءً - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات، فقناة السويس أهم مرفق للملاحة فى العالم كله".

أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مؤتمر صحفى، أن رئيس الدولة المصرية رجل وطنى من الطراز الأول ينتمى إلى المؤسسة العسكرية العظيمة، فليس مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطنى الذى حرر مصر من أشد مستعمر فى تاريخها سيفرط فى شبر واحد أو هيسمح فى التفريط فى شبر واحد من الاراضى المصرية.

شدد على أن قناة السويس، رمز للنضال الوطنى، وجمال عبدالناصر والكرامة الوطنية، معقبا: "ليس متصورا أن بعد كل هذا التاريخ الطويل هيتم التفريط فيها".

كشف جبر عن تعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات، متابعا: "هذه الكتائب ليست اخوانية فقط، ولكن كتائب كتير لها مصلحة فى عدم تطوير وتحديث قناة السويس ويجب الانتباه إلى تلك الشائعات".