ضياء رشوان: السيسى حرص على طرح قانون صندوق قناة السويس بشكل علنى

جدة - نرمين السيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص على طرح مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بشكل علنى عقب إقرار البرلمان قانونا يتيح إنشاء صندوق سيادى لبيع أصول القناة.





وأوضح رشوان، فى كلمة خلال المؤتمر الصحفى لهيئة قناة السويس اليوم (الخميس)، أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد حرص القيادة السياسية وهيئة قناة السويس، على طرح ما يشغل المصريين والمنطقة فى الوقت الراهن، بشكل علنى، وذلك عقب إقرار البرلمان بشكل مبدئى مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة عقد لقاء مفتوح، وليس مغلقا، فى هذا الشأن حتى يخبر الشعب بما هو شأنهم منذ أن حفرت قناة السويس بأرواح عشرات الآلاف من المصريين، موضحا أن هناك تفاوتا فى آراء خبراء الاقتصاد حول إمكانية ضم كافة الهيئات والصناديق للدولة، فهناك فريق منهم يؤيد هذا المقترح بينما يرفضه فريق آخر.

وأضاف رشوان، أن التخوف عند البعض والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع به تفريط فى السيادة الوطنية على قناة السويس، هو تخوف فى غير محله، مؤكدا أنه لا تفريط فى السيادة المصرية على شبر واحد من أرض مصر، فما بال الجميع بهذه القناة التى سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصرى.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يفرط فى هذه الأرض ولا تلك الدماء، مشيرا إلى أن قناة السويس تم تأميمها عام 1956، وكان متبقيا من فترتها قرابة 9 سنوات، ومن استرد هذه القناة لا يمكن أن يفرط فيها.

ولفت رشوان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن سبقه من الرؤساء، هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق أن يذهب لأحد آخر.

ونوه بأن الحديث عن إمكانية تسلل أجنبى لهذه المنطقة، لا يمكن أن يحدث، لافتا إلى أن الرئيس السيسى عندما بحث عن مصدر لتمويل حفر القناة الجديدة لجأ إلى المصريين ولم يلجأ إلى التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أن من يفعل كل ذلك لا يفرط أبدا فى شبر من أرض مصر أو نقطة واحدة من مياهها.