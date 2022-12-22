أسامة ربيع: «صندوق قناة السويس» خضع لدراسة دقيقة ولا يمس السيادة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال مؤتمرَ صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أنه لن يتم اقتطاع أى أموال من ميزانية الدولة لحساب صندوق قناة السويس. وأوضح أن صندوق قناة السويس يهدف لتحقيق قيمة مضافة للهيئة.

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