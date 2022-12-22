أسامة ربيع: قناة السويس ملك للمصريين ولا يمكن المساس بأصولها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن صندوق قناة السويس، يستهدف بالأساس إقامة مشروعات استثمارية مستدامة ومجابهة الأزمات.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن مشروع يمكنه منافسة قناة السويس.