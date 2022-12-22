أسامة ربيع: قرار السيسى بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 كان تاريخيا

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان تاريخيا له أهمية كبرى فى رفع تصنيف القناة عالميا، وجذب السفن العملاقة التى كانت تمر من طريق رأس الرجاء الصالح.





وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، بمقر هيئة قناة السويس، بحضور وسائل إعلام، أن قرار الرئيس السيسى فى 2021 بتطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة فى البحيرات المرة الصغرى بعمل ازدواج فى تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصرى عليها.

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