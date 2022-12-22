البابا تواضروس يلتقى فريق أسقفية الخدمات 

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، وبرفقته الأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات وفريق مركز التدريب والمنسق العام والمنسقين الميدانيين وأعضاء مركز الدراسات الاجتماعية والمحاسبين الميدانيين.





وجرى تخريج دفعة جديدة من ممارسى التنمية، الذين سيخدمون فى حوالى ثلاثين منطقة فقيرة فى عدد من الإيبارشيات. وأجرى قداسته حوارا مع الخدام والخادمات عبروا فيه عن شكرهم لقداسته ولأسقفية الخدمات على الدور التنموى المتميز الذى تقوم به فى خدمة المناطق الأكثر احتياجا. ووعدوا قداسة البابا على بذل كل الجهد لصنع تغيير إيجابى فى مناطق خدمتهم. وفى نهاية اللقاء وزع قداسته على الحضور بعض الهدايا التذكارية.

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