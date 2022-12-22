أسامة ربيع: أصول «صندوق قناة السويس» مستقلة عن ممتلكات الهيئة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أصول وممتلكات صندوق قناة السويس، مستقلة عن أصول وممتلكات هيئة قناة السويس.



جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أصول وممتلكات صندوق قناة السويس، مستقلة عن أصول وممتلكات هيئة قناة السويس. وأضاف ربيع، خلال مؤتمرَ صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أنه لا يمكن المساس بمخصصات الدولة من عائدات هيئة قناة السويس.

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