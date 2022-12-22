أسامة ربيع: لا يوجد مشروع يمكنه منافسة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى الآن بمقر الهيئة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أن المجرى الملاحى لقناة السويس يستوعب عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم.

وتابع أن أصول وممتلكات صندوق قناة السويس، مستقلة عن أصول وممتلكات هيئة قناة السويس، ولا يمكن المساس بمخصصات الدولة من عائدات الهيئة.