أسامة ربيع: لا يمكن التفريط فى قناة السويس أو أصل من أصولها

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفى الآن، أن حفر قناة السويس الجديدة ساهم فى إنجاز العديد من المشروعات الأخرى. وتابع أن قناة السويس حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة فى تاريخها.

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