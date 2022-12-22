مستشار وزير الزراعة: زيادة منافذ السلع الغذائية لـ 300 منفذ العام المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 01:29 مساءً - أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المنافذ التابعة لها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023، مشيرًا إلى أنه يوجد 243 منفذ موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.

أضاف صالح أنه يتم ضخ يوميا كميات من السلع والمنتجات الغذائية وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وهذه المنتجات لها ميزه تنافسية، حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل فى أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقيه أو وسطاء، ومستمرون في تقديم دور ايجابي واحداث حاله من التوازن داخل الاسواق المصريه لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.

أشار صالح إلى أن الوزارة تطرح لحوم باذى سعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيه والأرز البلد 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر 81.75 جنيه، و77.75 للأبيض، و أنه يتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجد أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

الأرز الأبيض

السلع

جانب من الخضراوات والفواكه