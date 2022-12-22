حياة كريمة تواصل العمل فى بنى سويف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أعمال المبادرة فى محافظة بنى سويف. وتستهدف المبادرة نحو 60 قرية وعزبة بمركزى ببا وناصر، ويبلغ إجمالى المستهدف فى المركزين 550 مشروعا، حيث تم الانتهاء من 172 مشروعا وجار العمل فى 407 أخرى فى ببا.

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