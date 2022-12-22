«القوى العاملة» تطلق دليل إجراءات موحد لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج قريبا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الاستعدادات الجارية لإطلاق دليل إجراءت موحد لتنظيم العمل داخل مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج وعددها 9 مكاتب، فى السعودية "جدة والرياض"، والأردن والإمارات والكويت والعراق وقطر ولبنان وإيطاليا، تخدم نحو 5 ملايين مصرى فى الخارج.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير خلال صباح اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفيرة هبة زكى، القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى دولة الكويت، قبل سفرها لتسلمها مهام القنصلية بأيام، فى إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية فى الكويت.

وقال إن الهدف من الدليل توحيد الاجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك المكاتب مع الجمهور.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، منوها بأهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها.

وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق دليل إجراءات للملحقين العماليين بالسفارات المصرية يوضح البنود الاساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل، كما يتم توزيعه وتعميمه على شركات إلحاق العمالة المصرية لتوعية الراغبين فى العمل بقوانين الدول.

ولفت الوزير إلى أنه التقى منذ أيام السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بمصر، وأكد خلال اللقاء متانة العلاقات المصرية الكويتية، وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حسن تلك العلاقات التى تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين، قيادة وشعبا.

ومن جهتها، قدمت القنصل العام، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهودات التى تبذلها الوزارة فى عهده لخدمة العمالة المصرية فى الداخل والخارج، الذى باتت واضحة وملموسة أمام الجميع، ومثمنة التعاون المشترك فيما بين الوزارة والقنصلية فى حل مشكلات العمالة المصرية فى دولة الكويت وتلبية طلباتها، ودور ذلك فى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعظيم الدخل القومى بتحويلات المصريين العاملين فيها.