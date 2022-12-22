جدة - نرمين السيد - إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القصب، على المصيلحى، على رأسها زيادة أسعار توريد ‏قصب السكر إلى 1100 جنيه للطن هذا العام، وبنجر السكر إلى 1000 ‏جنيه للطن، بعد التوافق مع وزارة الزراعة، ومراعاة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نحو الاكتفاء الذاتى من قصب السكر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.