مصر تشارك الشعب التنزاني احتفاله بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - المطرب المصري أحمد جمال يغنى مع فرقة تنزانية عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزانى

شاركت مصر، الشعب التنزاني الشقيق، احتفاله وفرحته، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، حيث شهدت فعاليات الاحتفالية، مشاركة المطرب المصري أحمد جمال، بتقديم أغنية بالمشاركة مع أحد المطربين التنزانين وفرقته، عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزانى.

واستقبلت الجماهير التنزانية، بالزعاريد، السيدة الدكتورة/ سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، لدى وصولها موقع الاحتفالية بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، وذلك تعبيراً عن فرحتهم بهذا المشروع الكبير، الذى سيحدث تحولا محورياً فى حياة الشعب التنزاني.

وافتتحت الاحتفالية، بتقديم الصلوات من رجال الدين التنزانيين، داعين الله أن يبارك هذا المشروع، الذى سيحقق التنمية والتقدم الاقتصادي للشعب التنزاني، وتلا ذلك تقديم كلمات من مسئولى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وطوائف وجموع الشعب التنزاني، والتى أكدوا فيها فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع العظيم، وشكرهم وامتنانهم للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، وللشركات المصرية على معاونتهم فى تحقيق هذا الحلم الكبير.