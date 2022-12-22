عبدالنعيم حامد: مجلس الوزراء يوافق على تطوير مدارس حلوان والمعصرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن اللواء دكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب عن موافقة مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إزالة المباني المتهالكة ببعض المدارس بحي حلوان والمعصرة.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له، إن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ قرارات التوسعة بعدد من المدارس وإقامة، المباني الجديدة، والتي شملت أعملا التطوير مدارس: مصر الصناعية بأرض العمدة بالمعصرة عبارة عن توسيع داخلي، وزهراء حلوان الإعدادية والثانوية، وهدى شعراوي المشتركة، والشهيد أحمد حمدي.

وأوضح اللواء دكتور عبدالنعيم حامد أن ذلك جاء بعد مناقشته طلب الإحاطة مع أعضاء لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الوزراء، برئاسة النائب عادل ناصر، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب نافع محمد، ومحمد عبد العظيم أمين عام اللجنة، وبحضور المهندس محمد الشبراوي نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ومستشار محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء ا. ح وليد المعداوى رئيس حي المعصرة.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، أنه تم تكليف حي المعصرة بسرعة استكمال باقي المستندات الخاصة بالمدارسة المدرجة على قائمة التطوير، واستخراج التراخيص، وتكليف هيئة الأبنية التعليمية بمتابعة تنفيذ الرخص والأوراق وإعادة العرض بعد شهر من تاريخه.