مذكرة تفاهم بين مشروع قوى عاملة مصر وجمعية مستثمري بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - وقع مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وجمعية مستثمري بورسعيد مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج "ابدأ رحلتك "للتدريب من أجل التوظيف، وقع مذكرة التفاهم جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر ومجدي كمال، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد.

وذكر بيان صادر عن مشروع قوى مصر اليوم / الخميس / أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء وحدة ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف بجمعية مستثمري بورسعيد، وكذلك بناء قدرات أعضاء وحدة ابدأ رحلتك على آليات العمل بالبرنامج، وتطوير نظم التشغيل والمتابعة والتقييم التي سيتم العمل بها بالوحدة.

حضر التوقيع وليد قريش مدير برامج القطاع الخاص بالمشروع ومن جانب جمعية مستثمري بورسعيد حضر المهندس مجدي كمال مدير عام جمعية مستثمري بورسعيد والأستاذة آية كمال/ مساعد مدير عام الجمعية.

وقال جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر أن برنامج ابدأ رحلتك يعمل في العديد من محافظات مصر ويهدف إلى بناء قدرات، تدريب وكذلك توظيف الباحثيين عن عمل. مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم مع جمعية مستثمري بورسعيد هدفها إحداث تأثير إيجابي طويل المدى للباحثيين عن عمل.

ومن جانبه أعرب مجدي كمال، مدير عام جمعية مستثمري بورسعيد عن سعادته بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر وذلك لما يقدمه برنامج ابدأ رحلتك من دعم للباحثين عن عمل وبناء القدرات وتقديم الدعم والمشورة المهنية وهو ما يوافق أهداف الجمعية من دراسة النواحي الاقتصادية لأعضاء الجمعية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لهم بالإضافة إلى تقديم المشورة للمستثمرين والدعم الفني والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة، و قاعدة بيانات عن احتياجات المصانع من العمالة والعاملين بمصانع المنطقة الحرة.

ويهدف مشروع قوى عاملة مصر إلى تطوير الهيكل التنظيمي وأدوار ومسئوليات أعضاء وحدة ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف بجمعية مستثمري بورسعيد، وبناء قدرات أعضاء وحدة ابدأ رحلتك على آليات العمل بالبرنامج، مرتكزات سوق العمل، التدريب، والتوظيف، والتخطيط، والإدارة، والقيادة، ونظم المتابعة والتقييم، مع استمرار تقديم الدعم الفني اللازم لأعضاء هذه الوحدة على استخدام والعمل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج طوال عمر المشروع لضمان الاستدامة.

يعمل المشروع أيضاً على توفير المعدات الإلكترونية اللازمة للوحدة وذلك لتمكينها من العمل على البوابة الإلكترونية للبرنامج، وكذلك تطوير نظم التشغيل والمتابعة والتقييم التي سيتم العمل بها بوحدة ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف.

كما سيدعم مشروع قوى عاملة مصر ربط وحدة ابدأ رحلتك بجمعية مستثمري بورسعيد بالمؤسسات والمبادرات المعنيين بسوق العمل المصري على المستويين المركزي والفرعي لضمان تيسير تنفيذ أنشطة البرنامج المختلفة وتضمينها في الأنشطة الخاصة بشركات القطاع الخاص. كما سيدعم المشروع إنشاء بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج ابدأ رحلتك لاستخدامها بجمعية مستثمري بورسعيد، وذلك لمتابعة تسجيل الباحثين عن عمل ووظائف القطاع الخاص والربط بينهما ومتابعة التقدم المحرز في العملية التوظيفية.

وعلى الصعيد الآخر، تقوم جمعية مستثمري بورسعيد بتوفير الدعم الإداري والقوى العاملة اللازمة لوحدة ابدأ رحلتك. كذلك ستقوم الجمعية بدعم مشروع قوى عاملة مصر في عمل شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ برنامج ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف، وتوفير القاعات والأماكن اللازمة لعمل فعاليات وأنشطة التوظيف.

كما ستعمل الجمعية على تقديم الدعم اللازم والمشاركة في ملتقيات التوظيف وورش العمل والمعسكرات والتدريبات ومناقشات المائدة المستديرة التي يقيمها وينظمها مشروع قوى عاملة مصر.

كما ستقوم جمعية مستثمري بورسعيد بالمشاركة في جمع وتوفير الباحثين عن عمل طبقاً لمتطلبات مؤسسات القطاع الخاص من خلال المصادر المستخدمة لدى مشروع قوى عاملة مصر.

جدير بالذكر أن التعاون بين مشروع قوى عاملة مصر وجمعية مستثمري بورسعيد يضمن توفير فرص تدريب وتوظيف وكذلك بناء قدرات الباحثين عن عمل.