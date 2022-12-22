فى عام.. إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- فى بيان، اليوم الخميس - أنه تم إنشاء وتشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوى بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية، ورأس سدر، وحميات الغردقة، وملوى التخصصى، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحلة مرحوم، وجراحات المرج، والعبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، ومجمع طبى طنطا للتأمين الصحى بالغربية، والهلال بشبين الكوم للتأمين الصحى بالمنوفية، كما تم تجهيز عناية متوسطة مخصصة لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزى.

وأضاف أنه تم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعة للفيوم العام، ودمياط العام، ومنية النصر بالدقهلية، وقنا العام، وقويسنا العام، وحميات الغردقة، والطلبة أسبورتنج بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم توريد 79 ماكينة غسيل كلوى ضمن افتتاحات أقسام للغسيل الكلوى بمستشفيات جراحات المرج، والهلال التخصصى، وحميات الغردقة، وجهينة المركزى، وبنى عبيد التخصصى، ومستشفى محلة محروم التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتابع أنه تم تزويد 94 ماكينة غسيل كلوى ضمن خطة الإحلال والتجديد لأقسام الغسيل الكلوى بمستشفيات محافظة البحيرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، وودراو المركزى بمحافظة أسوان، كما تم تزويد مستشفيات معهد ناصر، وسلامون القماش وملوى التخصصى، والهرم التخصصى بـ 33 ماكينة غسيل كلوى؛ لزيادة القدرة الاستيعابية من المرضى.

ولفت إلى أنه تم توريد 50 ماكينة غسيل كلوى لإحلال وتجديد مستشفيات التأمين الصحى، كما تم إدخال خدمة الغسيل الكلوى للعناية المركزة بمستشفى شرق المدينة.

وقال المتحدث إنه تم توريد وتركيب 81 كرسى كلى لمستشفيات السلام التخصصى، وروض الفرج أطفال، ورأس سدر المركزى، وشرم الشيخ الدولى، وبنى عبيد التخصصى، والمجمع الطبى بالإسماعيلية، وشبرامنت المركزى، موضحًا أنه يجرى توفير ألفى كرسى كلى ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد لأسرة الكلى واستبدالها ضمن خطة 2023 /2024.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجى الدكتور محمد حسنين إلى تركيب 13 محطة معالجة مياه جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامى والعزيزية وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية، وناصر العام ببنى سويف، وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحميات الغردقة، ومجمع طبى السويس وحميات السويس، وإدفو العام، وحميات منوف، والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات معالجة المياة بـ 18 مستشفى، حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 12 محطة، كما يجرى الانتهاء من تركيب 6 محطات أخرى، خلال شهرى ديسمبر 2022 ويناير 2023.

ولفت حسنين إلى استحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتونى كمرحلة أولى بـ 4 مستشفيات بمحافظتى الدقهلية والشرقية، وذلك بعد توفير جميع المستلزمات الخاصة بها، لافتاً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بمعظم المستشفيات التابعة لوزارة الصحية، تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وقال إنه تم تفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.

وأضاف أنه تم عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب 944 طبيبا وممرضة وفنى صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج، مشيراً إلى تنفيذ عدة ورش عمل للأطباء بالمستشفيات على تركيب القساطر، والغسيل البريتونى.