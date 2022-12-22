بحضور ملحق الدفاع الصينى.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة نورينكو  

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، تشيو تشى الممثل الرئيسى لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بإفريقيا ووفد مرافق له من الشركة وكذا وفد شركة "جيوشى موتورز"، وذلك بحضور ملحق الدفاع الصينى بمصر ونائبه.





فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالضيوف، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

كما شدد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصينية فى مختلف المجالات، موضحا أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربى" وشركة "نورينكو" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، وأضاف أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائى مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وعن التعاون (المصرى - الصينى) فى مجال التصنيع العسكرى أكد اللواء وانغ رويزينغ ملحق الدفاع الصينى فى مصر، أن العلاقات الثنائية بين الجانبين فى مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفاً العلاقات الثنائية بأنها قوية وقائمة على الشراكة الاستراتيجية، كما أعرب عن أمله أن تشهد مصر مزيداً من التطور والتحسن المستمر للأحوال المعيشية وأن تستمر مصر فى القيام بدور فعال فى القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة فى مجال الإنتاج المدنى.

ومن جانبه قام تشيو تشى الممثل الرئيسى لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بمنطقة أفريقيا بإجراء عرض تقديمى عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكانياتها، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بشركات الإنتاج الحربى، مشيراً إلى أن "نورينكو" هى شركة مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أكبر المنتجين فى العالم للمنتجات ذات الصلة بمجال عمل وزارة الإنتاج الحربى ويتبعها عدد (100) مصنع بالإضافة إلى (30) مركز بحث وتطوير ويوجد عدد (35) فرع للشركة خارج الصين.

كما أثنى على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية فى كافة المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافى إستراتيجى يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والإفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى والدور البارز الذى تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر إلى أن حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة يأتى تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه ومحمد فؤاد مترجم الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أشرف حلمى رئيس قطاعات المشروعـات والمهندس أحمد عبد الخالق مستشار نائب رئيس الهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن "نورينكو" حضر وى زنهوا ووانغ تشون هو مديرا الأعمال بمكتب "نورينكو" فى مصر.

كما حضر اللقاء العميد سون لانمى نائب ملحق الدفاع الصينى فى مصر، وحضر من شركة "جيوشى" كل من محى الجيوشى رئيس مجلس إدارة الشركة وخالد الجيوشى نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور عمرو الجيوشى عضو مجلس الإدارة والمهندس أحمد خليفة مدير تطوير الأعمال.