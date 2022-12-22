شكرى: مشروع سد جوليوس نيريرى يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة باحتفالية بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد "جوليوس نيريرى" الذى ينفذه تحالف شركات مصرية، أن مشروع سد "جوليوس نيريرى" يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها فى إفريقيا.

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